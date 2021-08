John Textor deseja "um grande dia" ao Benfica em jogo de pré-eliminatória da Liga dos Campeões

O investidor John Textor, desejou "um grande dia" ao Benfica e aos "amigos benfiquistas", esta quarta-feira, a poucas horas do jogo contra os russos do Spartak de Moscovo, a contar para o apuramento da Liga dos Campeões.Na rede social Twitter, escreveu: "Um grande dia para os nossos amigos benfiquistas em Portugal. Vamos!!!"Recorde-se que o empresário norte-americano demonstrou interesse na compra de 25% da SAD encarnada. A Benfica SAD comunicou à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), no início do passado mês de julho, que o Textor tinha acordado a compra com José António dos Santos.O Benfica defronta o Spartak de Moscovo esta quarta-feira, às 18h00. É a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.