John Textor esteve reunido esta quinta-feira de manhã no Estádio da Luz com o presidente do Benfica, Rui Costa.



O investidor esteve igualmente reunido num encontro de trabalho com dois vice-presidentes do clube encarnado.





O Benfica anunciou que a Direção vai agora proceder à avaliação e análise sobre as intenções e informações avançadas pelo empresário.

"Não está prevista, por agora, qualquer nova reunião com o Sr. John Textor", pode ainda ler-se no comunicado emitido pelo clube.



