"Jonas é o avançado perfeito", diz Rui Águas

Por Mário Figueiredo | 11:00

- Estamos em ano de Mundial. Até onde pode chegar Portugal?



- A seleção nacional pode chegar longe. Somos os terceiros classificados no ranking da FIFA e campeões europeus em título, com alguma sorte, mas muito mérito. O sorteio também será decisivo para traçar as metas, mas acho que Portugal integra o lote de potenciais finalistas.



- Ronaldo ou Messi, quem gostava de ter na sua equipa?



- Escolha difícil. Gostava de ter os dois, a capacidade goleadora de Ronaldo e o talento do Messi.



- Como explica a falta de pontas de lança portugueses?



- Já estivemos pior. O André Silva e o Gonçalo Paciência são talentos confirmados. O Rafael Leão está a aparecer. Somos um país pequeno e as pessoas têm uma morfologia pequena. A nossa estatura é mais para médio e extremos criativos.



José Rui Lopes Águas nasceu no dia 28 de abril de 1960 (57 anos) em Lisboa. Notabilizou-se como avançado do Benfica, do FC Porto e da seleção nacional. Terminou a carreira em Itália, no Reggiana. Protagonizou um dos casos do futebol português quando trocou o Benfica pelo FC Porto, em 1987/88, e quando regressou à Luz, em 1990/91. Foi adjunto de Artur Jorge na Seleção e treinou o Estoril e V. Setúbal. Como adjunto passou pelo Marítimo, Sp. Braga e Benfica. Nos últimos anos tem estado no estrangeiro, onde se notabilizou como selecionador de Cabo Verde. Na época passada esteve no Pharco (Egito). É filho de José Águas, primo de Raul Águas e pai de Martim (1º Dezembro).



Rui Águas - Foi difícil e foi diferente, devido à mentalidade dos jogadores. Muito pouco profissionais e sem sentido de coletivo. São equipas com vícios táticos. Tentam impor-se com as nossas ideias e isso revelou-se difícil. Foi uma experiência difícil, mas foi proveitosa e enriquecedora, de alguma maneira.- O mercado atual é ‘estranho’. Aposta-se nas mesmas pessoas, como se não houvesse outras. Há treinadores com mais de um clube por época. Continuam a fazer cursos com custos elevados e há quem treine sem ter habilitações. É tudo negócio e interesses, mas é esta a realidade.- É uma história que ainda se estende aos dias de hoje. Os adeptos não esquecem. É uma situação rara. Foi numa altura em que o Benfica pagava menos do que os rivais…– Estava numa fase em que o salário não era alto e a idade pressionava-me a fazer um bom contrato. Foi isso que me fez mudar de clube. O Benfica foi protelando a renovação. O processo não foi bem tratado. Tinha propostas idênticas para ir para o estrangeiro e preferi manter-me em Portugal.- A saída foi uma mudança antinatural. Enquanto profissional cumpri, mas ao mesmo tempo ficou-me sempre um amargo de boca. Para além do dinheiro, há sentimentos, histórias, família e adeptos. Quando voltei sabia que as coisas teriam de correr forçosamente bem. As pessoas estavam magoadas e os adeptos não se esquecem.-É uma situação que foi resolvida entre o presidente e o técnico. É uma questão que me passa ao lado.- Fui diretor do departamento de scouting numa fase inicial. No futebol não se sabe o dia de amanhã e neste momento preocupo-me com a minha carreira de treinador e em voltar ao ativo. O Benfica tem a sua estrutura e segue o seu caminho.- Nunca o saberemos. O Benfica tem melhorado e não está afastado do título. Os clubes devem ter a preocupação de saldar as suas dívidas, deve haver investimento, mas tem de haver uma gestão equilibrada. Os adeptos querem sempre ganhar, mas não se devem esquecer das dívidas.-Foi uma situação anormal, mas há as exceções às regras. Há épocas melhores e piores. Neste campeonato, pelo equilíbrio, basta um jogo para fazer uma diferença absoluta.-Neste momento é muito. Representa o caminho para a Liga dos Campeões e é fundamental para o equilíbrio financeiro. Para os clubes portugueses tem de ser a Liga o objetivo mais importante.– O FC Porto é o mais agressivo, pressionante e tem sido o mais regular. Já o Benfica tem melhorado muito, mas não foi regular. Até foi obrigado a fazer alterações no sistema tático. Tem subido de rendimento e até está numa fase de crescimento. Se olharmos ao todo, percebemos a liderança do FC Porto. O Sporting é o que está pior, apesar de ter conseguido somar vitórias. Tem mostrado pouco para o investimento que foi feito. Está abaixo dos outros.- Não percebem. Para um adepto ferrenho não há uma justificação que chegue para quando não se ganha.- Nesta altura temos bons e diferentes avançados. Jonas é o avançado perfeito. É muito completo, é o mais esclarecido e goleador. Não tem as valias físicas e a velocidade de Marega ou Aboubakar ou a estatura de Bas Dost e isso torna-o ainda melhor.- Dos que já jogaram em Portugal, talvez o Derlei, que passou pelo FC Porto e Sporting, ou o Lisandro Lopez (FC Porto). São jogadores mais coletivos e participativos. No jogo aéreo, que foi a minha marca, o Bas Dost, Jonas e Aboubakar também são muito bons. Mas não vejo grandes semelhanças com nenhum deles.- Sim. Até fiz um projeto, que foi registado como marca e apresentei ao Benfica mas não devem ter dado importância, porque não obtive qualquer resposta. Tem toda a lógica pela importância da posição, mas tem de ser liderado por alguém com experiência e conhecedora da posição.