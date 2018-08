Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jonas lesiona-se e fica de fora da segunda mão com o Fenerbahçe

Avançado continua a recuperar de uma cervicalgia.

19:45

O brasileiro Jonas é novamente 'baixa' nos convocados do Benfica para o jogo da segunda mão da terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões de futebol contra o Fenerbahçe, na terça-feira, na Turquia.



Um dia depois de confirmar a sua continuidade no clube da Luz, após semanas de especulação em torno de uma transferência para a Arábia Saudita, o avançado continua a recuperar de uma cervicalgia, lesão que já o impediu de ser opção para o técnico Rui Vitória no triunfo (1-0, golo de Cervi) da primeira mão.



Segundo o boletim clínico divulgado este domingo no site oficial dos 'encarnados', mantêm-se também as indisponibilidades por lesão do médio croata Krovinovic e do lateral nigeriano Ebuehi.



Quanto à convocatória para o embate em Istambul, Rui Vitória decidiu chamar 21 jogadores. Em relação aos convocados para o jogo de sexta-feira com o Vitória de Guimarães (vitória por 3-2) saem o central Lema e o avançado Seferovic, entrando o guarda-redes Bruno Varela, o lateral Yuri Ribeiro e o avançado Castillo.



O desafio entre Fenerbahçe e o Benfica, referente à segunda mão da terceira pré-eliminatória de apuramento para a Liga dos Campeões, realiza-se na terça-feira, às 19h00.