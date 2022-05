Jonas retido no aeroporto de Lisboa e constituído arguido no processo 'Fora de Jogo'

Jonas ficou esta segunda-feira retido no aeroporto de Lisboa e foi constituído arguido no processo 'Fora de Jogo'. Asabe que o ex-jogador do Benfica foi identificado pela Autoridade Tributária à chegada a Lisboa, vindo do Brasil.O sistema de identificação disparou um AVISO pedido pela Interpol, para identificar o paradeiro do antigo internacional brasileiro. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras reteve Jonas até à chegada de dois inspetores da Autoridade Tributária.Jonas foi identificado e constituído arguido. Foi-lhe aplicada a medida de coação mais leve, Termo de Identidade e Residência.O ex-jogador do Benfica junta-se assim aos 47 arguidos, entre clubes, sociedades desportivas, jogadores, dirigentes e agentes desportivos, do processo 'Fora de Jogo'. A Autoridade Tributária está a investigar contratos de 34 jogadores da Primeira Liga. O de Jonas com o Benfica, de Danilo com o FC Porto e de Bruno César com o Sporting são alguns dos exemplos.Em causa estão crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.