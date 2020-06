Jonathan é alvo difícil para o FC Porto

A imprensa belga coloca Jonathan David, na rota do FC Porto, mas o CM sabe que são quase nulas as hipóteses de o avançado que atua no Gent, da Bélgica, ingressar no dragão. O jogador canadiano de 20 anos é tido como uma grande promessa do futebol internacional, tem alto valor de mercado e estão grandes clubes europeus no seu rasto.Jonathan é visto como um jovem prodígio. Em 40 jogos oficiais, nesta época, marcou 23 golos e cotou-se como melhor marcador da Liga belga (18 finalizações certeiras). Tem ainda um registo de dez assistências. Deu enorme contributo para a classificação da sua equipa, que terminou o campeonato no segundo lugar, só atrás do Club Brugge. Recorde-se que a Liga da Bélgica foi dada como encerrada após 29 jornadas, devido à pandemia da Covid-19.Dada a projeção que Jonathan David atingiu nesta época, vários clubes têm perguntado pelas condições de uma eventual transferência. Segundo garante a imprensa belga, as exigências financeiras do Gent são elevadas e o seu diretor técnico, Michel Louwagie, já fez saber que o valor do passe está fixado nos 25 milhões de euros. Números naturalmente incomportáveis para a realidade do FC Porto, para mais numa fase em que as finanças do clube atravessam uma fase de maior debilidade.Segundo o jornal ‘Het Laatste Nieuws’, além do FC Porto, outros grandes clubes, como o Manchester United, Arsenal, Everton, Inter Milão e Ajax estão de olho no prodígio Jonathan David, que foi o melhor marcador da Copa de Ouro da Concacaf, em 2019, com seis golos.