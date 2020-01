Jonathan no radar do FC Porto

Jonathan David foi este domingo associado ao FC Porto. Os belgas do Gent já terão recebido uma proposta dos dragões pelo internacional canadiano de 19 anos.O jogador tem sido um dos destaques do campeonato belga, com nove golos marcados em 19 jogos. Segundo o site holandês ‘Goal’, os dragões têm uma forte concorrência do Ajax (líder do campeonato da Holanda).Trata-se de um jogador que faz da velocidade e capacidade física dois dos seus principais atributos. Apesar de não terem sido divulgados valores, o Gent não deverá deixar sair um dos seus principais ativos por verba inferior aos 15 milhões de euros.Depois de uma temporada nos juniores, o avançado canadiano fez em 2018/2019 uma época de estreia como sénior em grande estilo. Em 43 jogos pelo Gent (equipa acabou no quinto lugar da Liga belga) marcou 14 golos.O Benfica, no passado verão, já tinha mostrado interesse neste jogador.Neste mercado de transferências de janeiro, o plantel portista não deve conhecer muitas mudanças. Bruno Costa foi cedido ao Portimonense e há ainda a possibilidade em aberto de Aboubakar poder sair, sendo que os turcos do Besiktas já terão mostrado interesse no camaronês.