Jordânia acusa a guarda-redes iraniana de ser homem e quer averiguação

A Federação da Jordânia pediu à Confederação Asiática de Futebol para abrir um inquérito para verificar o sexo da guarda-redes do Irão, Zohreh Koudaei, deixando no ar suspeitas de que se trata de um homem e não de uma mulher.



As suspeitas surgem depois de o Irão de ter classificado para a sua primeira Copa Asiática Feminina graças a uma vitória por 4-2 frente à Jordânia, com a guarda-redes iraniana a defender duas grandes penalidades.





A jogadora já reagiu às acusações e diz que está ser vítima de bullying, prometendo processar a Federação da Jordânia.

A Jordânia, por sua vez, revela que a equipa do Irão tem um histórico de doping e questões de género, pelo que, as acusações possam não ser infundadas.