Jordi Alba é alvo do Benfica para reforçar o lado esquerdo da defesa, para o lugar do também espanhol Alex Grimaldo, que vai jogar no Bayer Leverkusen. Quem o garante é o jornal ‘Marca’ afirmando que o clube da Luz não está sozinho na corrida pelo defesa, que vai deixar o Barcelona, ao fim de 11 anos.









