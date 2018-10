Jorge Jesus à CMTV: "ninguém tem ideia do que é Cristiano no Mundo"

Treinador português revela que na Arábia Saudita há vários 'outdoors' de Cristiano.

22:55

O treinador Jorge Jesus enviou na noite desta quarta-feira uma mensagem para José Manuel Freitas, comentador dauma mensagem sobre Cristinao Ronaldo.No programa Liga D'Ouro, José Manuel Freitas leu o sms recebido do amigo Jesus: "As pessoas conhecem é o Ronaldo, nem sabem onde fica Portugal. Riad tem vários 'outdoors' com fotografias dele. Só para percebermos o que ele é no mundo. Abraço para vocês".Jorge Jesus quis assim sublinhar a dimensão planetária de Cristiano Ronaldo, um fenómeno de popularidade em todo o planeta, a quem nem a conservadora sociedade saudita fica indiferente.No programa da, Paulo Futre contou uma história 'picante' , sobre uma rocambolesca noite que saiu com Nani e Ronaldo em Manchester e foram rodeados de mulheres bonitas.