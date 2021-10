Jorge Jesus abre guerra ao antijogo

"Quando vens de um jogo na Champions, a intensidade é completamente diferente, os comportamentos das equipas são diferentes das do nosso campeonato. Em Portugal, uma equipa faz antijogo umas seis, sete vezes nos 90 minutos e isso tira intensidade", disse esta terça-feira Jesus na antevisão do jogo da Taça da Liga com o V. Guimarães, dois dias depois de ter criticado as muitas paragens no duelo da Liga, em Vizela, que o Benfica venceu dificilmente por 1-0."Na Champions não vês isso, as equipas jogam os 90 minutos. Mas é algo que também está relacionado com as arbitragens. Em Portugal sempre que um jogador cai é falta. Há demasiadas paragens e isso faz com que o campeonato não seja tão intenso como podia ser", acrescentou o treinador em declarações à BTV.Para o jogo com V. Guimarães, Jesus admite mudanças, devido à sobrecarga dos seus jogadores. "Temos de tomar opções. Daqui a três dias jogamos no Estoril e passados três dias em Munique. Temos de fazer uma mescla de opções. Seguramente não vai ser o onze que jogou em Vizela, vai haver alterações e no Estoril a mesma coisa, para não pormos jogadores em risco, fisicamente."O treinador reconhece que o embate com os vimaranenses "tem características completamente diferentes" em relação ao da Liga que as águias venceram por 3-1. "Este troféu é uma possibilidade para equipas como o V. Guimarães o poderem conquistar. O campeonato, normalmente, é para os grandes, mas, na Taça de Portugal e na Taça da Liga, estas equipas têm como objetivo ganhar. O V. Guimarães já fez um jogo e ganhou 2-0 ao Sp. Covilhã. Se perdermos estamos fora. Vamos encarar este jogo como a nossa decisão. Será extremamente difícil porque o V. Guimarães é forte, vai jogar com o melhor onze. Estes sete jogos não dão para preparar, dão para recuperar. Estamos muito confiantes."O V. Guimarães lidera o Grupo A com 3 pontos, após a vitória diante do Sp. Covilhã (2-0) na 1ª jornada. Um triunfo com o Benfica garante de imediato a presença na ‘final four’ da competição, que decorre em Leiria, no próximo mês de janeiro.Yaremchuk foi convocado pelo selecionador da Ucrânia, Alexander Petrakov, para os jogos com a Bulgária (11/11, preparação) e Bósnia (16/11, qualificação do Grupo D para o Mundial do Qatar).O Benfica foi autorizado pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência a reduzir de quatro para dois mil o número de lugares reservados a portadores do cartão do adepto na Luz.O Benfica é o clube com mais taças da Liga conquistadas (7) e Jorge Jesus é também o técnico com mais troféus (5 pelas águias e um pelo Sporting). Na temporada passada, o Benfica foi eliminado na ‘final four’ pelo Sp. Braga (1-2)."O resultado que nos interessa é a vitória. Temos esse sonho e mantemos a fasquia lá em cima", disse Pepa, técnico do V. Guimarães, na antevisão do jogo desta quarta-feira. A falta de eficácia minhota dos últimos encontros mereceu alguma atenção do treinador: "Se me dessem a escolher ir só uma vez à outra baliza com a garantia de que dava golo, até preferia, mas queremos ir lá muitas vezes. É preciso saber encostar para dentro da baliza."