Jorge Jesus afasta pressão da final do Mundial de Clubes frente ao Liverpool

Jorge Jesus exige aos jogadores do Flamengo que sintam "prazer" e não "tensão" quando jogarem no sábado a final do Mundial de Clubes frente ao Liverpool, que venceu nas meias-finais os mexicanos do Monterrey por 2-1, apurou oJesus Já tinha assumido que lida bem com a pressão, ao reforçar que é sinónimo de sucesso. Mas depois de ultrapassado o Al-Hilal nas meias - finais, o ruído exterior é cada vez mais intenso. Todos sabem que o jogo decisivo da competição vale um troféu.A mensagem que começou a passar aos jogadores desde que garantiu a presença na final, e sem saber ainda o adversário, incidiu também na parte psicológica, em termos de confiança. Destacou o mérito da equipa ao alcançar a passagem ao jogo decisivo da prova, sublinhando que não há equipas imbatíveis e que o Flamengo já mostrou que pode derrotar qualquer adversário. Por outro lado, o técnico sabe que se o Flamengo voltar a errar tanto como fez na primeira parte com o Al-Hilal, perde o Mundial para o Liverpool.As falhas, principalmente no lado esquerdo da defesa e no meio-campo, onde houve jogadores que se mostraram vulneráveis e desconcentrados, deixaram Jesus irritado e preocupado. Por isso não perdeu tempo.No treino desta quarta-feira, começou a a corrigir erros de posicionamento, que caso se repitam no jogo frente ao Liverpool podem comprometer a conquista de mais um troféu para o Flamengo, com Jesus no comando.O treinador e toda a comitiva do Flamengo estiveram no Estádio Khalifa International a assistir ao jogo Liverpool-Monterrey, que os ingleses venceram (2-1). Uma forma de estudar o próximo adversário."Foi um jogo muito difícil. Tudo o que necessitas é ter o Allison Becker [guarda-redes]. Ele esteve lá nos momentos decisivos", disse Jürgen Klopp, treinador da equipa do Liverpool.Liverpool e Flamengo voltam a medir forças numa final do Mundial de Clubes, 38 anos depois de o emblema brasileiro ter conquistado o troféu em 1981, por 3-0, frente à equipa inglesa."Não me deixaram jogar. Atuei algumas vezes, até conseguir marcar um golo, mas não me deram muitas oportunidades", disse Gabigol, avançado do Flamengo que jogou no Benfica na época 2017/2018 sob o comando de Rui Vitória. Apesar de não se ter afirmado na Luz, também tem palavras positivas."Guardo com muito carinho a minha passagem pelo Benfica. Ainda falo com o André Almeida e com o Pizzi. Estou a tentar trazê-los para o Flamengo. Espero que possam vir no próximo ano", diz Gabigol.Na meia-final desta quarta-feira, o Liverpool venceu dificilmente por 2-1 o Monterrey (México), num jogo em que Jürgen Klopp, técnico dos ‘reds’, poupou alguns jogadores. Firmino (que começou o jogo no banco de suplentes) marcou o golo da vitória aos 90+1’. Keita tinha adiantado o Liverpool (12’) e Funes Mori empatou (14’) para o Monterrey. No fim apareceu Firmino.