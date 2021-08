Michael, avançado do Flamengo, revelou este sábado ter tido pensamentos suicidas no ano passado, quando Jorge Jesus ainda treinava o clube brasileiro. “Houve um dia em que não estava a conseguir concentrar-me. Fui ao quarto do Jesus e disse-lhe: ‘Manda-me embora, rescinde o meu contrato, sei lá, faz o que bem entenderes’. Eu chorava. Ele disse que não me mandaria embora e perguntou-me se dormiria bem em casa”, contou Michael, numa entrevista ao canal do YouTube ‘Barbaridade’.Após o pedido de ajuda, o agora técnico do Benfica colocou Michael a dormir com os companheiros de equipa Ramon e Matheuzinho, durante os estágios do Flamengo.