Jorge Jesus alerta para excessos de confiança diante do Al-Hilal

Jorge Jesus não quer distrações nem deslumbramentos no balneário do Flamengo antes do jogo de terça-feira com o Al-Hilal, na meia-final do Mundial de Clubes, no Qatar, apurou oA mensagem tem sido clara e repetida diariamente, pois não se fala de outro cenário que não seja uma final entre o Flamengo e Liverpool. Todos anteveem esse duelo quase inevitável, desde jogadores a adeptos. Mas principalmente a imprensa brasileira, que não larga o passado para dar como um facto adquirido a repetição, no dia 21, da final de 1981, em que o Flamengo venceu o Liverpool, por 3-0 na então designada Taça Intercontinental.O técnico é que não gosta nada, pois exige concentração absoluta e o máximo respeito para evitar excessos de confiança, diante o Al-Hilal, a sua ex-equipa. Sabe que este jogo é tudo para o clube e não quer ninguém a pensar antes do tempo numa final entre as equipas apontadas como favoritas, pelas casas de apostas, à conquista do Mundial de Clubes , no Qatar.