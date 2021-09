Jorge Jesus aposta em Radonjic

Radonjic deve ser a grande surpresa no onze do Benfica no embate diante do Boavista, na segunda-feira, para a 6ª jornada da Liga.Ao que o CM apurou, o extremo sérvio tem impressionado Jorge Jesus desde que chegou à Luz. No último jogo da Champions, o jogador emprestado pelo Marselha não mudou muito o rumo do jogo, mas teve momentos que agradaram ao técnico encarnado. "Entrou muito bem, atuou meia hora, mas era aquilo que o Benfica precisava, um jogador vertical, com características parecidas ao que o Rafa estava a fazer. Esteve muito bem nessa meia hora, sabendo que há muitos momentos do jogo em que ele ainda não sabe o que a equipa tem de fazer. Mas individualmente com a bola mostrou que tem capacidade", salientou Jesus no final do empate a zero com o Dínamo Kiev, na estreia das águias na Champions.Para o jogo com o Boavista, o treinador vai proceder a alterações. Rafa, que saiu tocado da deslocação a Kiev, deve começar no banco de suplentes. Radonjic, que tanto pode jogar à esquerda ou à direita, pode ser o eleito para ocupar o lugar, mas pode também render Everton, que continua aquém do esperado. Na frente de ataque, Jesus também deve mudar. Darwin Núñez e Seferovic devem formar a dupla atacante diante dos axadrezados.O brasileiro Lucas Veríssimo vai regressar ao onze do Benfica no jogo com o Boavista, na segunda-feira. O central cumpriu um jogo de castigo na Champions pelo que ocupará o seu lugar na Liga. Num esquema de três ou quatro defesas, será sempre titular, salvo algum imprevisto de ordem física. O jogador foi eleito o melhor defesa de agosto da Liga, superando Pepe (FC Porto) e Joãozinho (Estoril). Lucas Veríssimo, que nesse período marcou dois golos, recebeu 29% dos votos dos técnicos da Liga.O prazo de validade do acordo entre o investidor norte-americano John Textor e José António dos Santos para a aquisição de 25 % das ações da SAD foi estendido até 31 de dezembro, anunciaram na quarta-feira as águias num comunicado enviado à CMVM.