Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jorge Jesus apura defesa do Al Hilal

Técnico português deu primazia ao trabalho defensivo. Muito ativo e rigoroso.

Por José Durão | 08:39

O Al Hilal deu este domingo o pontapé de partida no estágio de preparação para a nova época, em território austríaco. Sob o olhar atento de Jorge Jesus, duas dezenas de atletas – metade deles da equipa B – realizaram trabalhos de preparação física, finalização e processos defensivos no terreno do Rapid Lienz.



O técnico português deu especial atenção à porção defensiva do treino, insistindo na importância da coesão da linha defensiva junto dos novos pupilos, enquanto a restante equipa técnica se dedicava à finalização.



A defesa em linha, uma das armas do tricampeão nacional, foi um dos pontos que mereceu mais atenção do técnico, que, bem ao seu estilo, distribuía indicações de forma enérgica, acompanhado pelo tradutor. A barreira linguística esperada tem sido superada com soluções internas.



O clube saudita, que possui um dos mais ricos palmarés da Ásia, conta com atletas e staff de origem brasileira nos seus quadros. O resultado é um misto de português, árabe e inglês, num grupo que já ontem demonstrou energia e vontade de absorver os princípios de jogo que levaram Jorge Jesus ao sucesso em Portugal.