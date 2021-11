Jorge Jesus: "Barça? Aposto tudo frente ao Paços"

O jogo da Liga dos Campeões é para passar, mas conquistar o título é apenas sonho. Vou apostar as fichas todas frente ao Paços de Ferreira." Foi esta a garantia dada esta quinta-feira por Jorge Jesus, treinador do Benfica, no lançamento do jogo desta sexta-feira (20h45), no Estádio da Luz, referente à 4ª eliminatória da Taça de PortugalA equipa do Benfica inicia um ciclo infernal de encontros. Na terça-feira, defronta o Barcelona, em Camp Nou: "Para mim o jogo da Taça e o jogo da Champions têm a mesma importância. O objetivo na Liga dos Campeões está atingido, estamos a discutir uma fase de grupos com o Barcelona e, por isso, enquanto treinador do Benfica, estou orgulhoso."Jorge Jesus revelou ainda a dupla de ataque que vai utilizar frente aos castores. "Eu tive comigo a trabalhar o Seferovic e o Darwin durante duas semanas, por isso a prioridade serão eles", vincou o técnico, que realiza, frente ao Paços de Ferreira, o jogo número 400 à frente das águias: "Espero fazer muitos mais", disse.