Jorge Jesus: "Claro que quero o Cavani"

Cavani não precisa que eu lhe ligue. Eu não o pedi, mas se perguntarem, claro que quero o Cavani. Não é fácil, tem de haver uma engenharia financeira, na qual o presidente é muito forte. Já estava a ser falado e conversado antes de eu chegar ao Benfica. O presidente está a fazer tudo para que isso aconteça", disse ontem Jorge Jesus à BTV. Pela primeira vez, através do seu treinador, as águias confirmaram oficialmente o interesse no uruguaio.Jesus revelou que pensa ter um plantel com 25 jogadores de campo e três guarda-redes, porque quer dois jogadores por posição para formar uma equipa competitiva que lute para "conquistar todas as competições". Isso implica não só avaliar os jogadores do plantel, que vai ser remodelado, e os jovens da formação como Diogo Gonçalves ("pedi para ele fazer o início da época") para ver quem fica, mas também contratar mais seis ou sete jogadores além dos reforços garantidos.O técnico esclareceu que vê em Pedrinho "um jovem com talento para ser trabalhado" e que Pizzi "é um jogador de último passe, de pôr a bola na cara do avançado": "É de corredor central, mas vamos ver se é melhor no corredor."Com a 3ª pré-eliminatória da Champions a 15 ou 16 de setembro, Jesus quer "a equipa a voar o máximo possível dentro destas quatro semanas" e criticou o facto de a Liga só arrancar depois das pré-eliminatórias europeias: "Jogadores estiveram três meses sem treinar, precisam de férias para quê?"O Benfica arrancou este sábado para a época 2020/21 com um plantel de 30 jogadores às ordens do regressado Jorge Jesus. Os habituais exames médicos foram cumpridos por 28 futebolistas: aos 25 que transitaram da temporada passada juntaram-se Gonçalo Ramos (só integrou a equipa principal na fase final da época 2019/20), Diogo Gonçalves (regressa de empréstimo ao Famalicão) e Pedrinho (extremo contratado ao Corinthians em janeiro a troco de 20 milhões de euros).