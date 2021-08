"Eu quero é ganhar.” Foi assim que Jorge Jesus respondeu esta segunda-feira quando lhe perguntaram se tinha consciência de que um triunfo esta terça-feira (20h00) do Benfica, na 2ª mão da 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, pode atirar Rui Vitória para fora do Spartak Moscovo.





Para o técnico, o regresso do público é um trunfo. “Temos os nossos adeptos connosco pela primeira vez. Estávamos ansiosos para que isso acontecesse. Espero que, como sempre, nos ajudem a passar a eliminatória para entrarmos no play-off”, afirmou Jesus, reiterando a importância desse apoio: “Fui habituado a estar na Luz com 60 ou 65 mil adeptos a empurrarem-nos para a vitória. É um jogo especial por esse motivo.”





Mas, depois de uma época aquém das expectativas, não será a reabertura das bancadas um fator de pressão extra para Jesus? “Poderia dizer que não tenho nada a provar, porque o meu currículo fala por si, mas não o digo. Como qualquer treinador, todos os dias tenho de provar a minha qualidade e cumprir os objetivos”, admitiu o técnico encarnado, que não está preocupado com o mercado: “Quando a janela está aberta há sempre conversas. Entra um, sai o outro, temos de estar adaptados. O nosso grande objetivo é pensar jogo a jogo. Queremos garantir a entrada no play-off, é o que nos interessa.”"Se o Gonçalo Ramos estiver recuperado é ele que vai jogar. No jogo com o Moreirense foi o jogador que mais correu, quase 13 km", disse ontem Jorge Jesus. O técnico, que fez a antevisão antes do treino, disse que ia decidir o onze titular mediante a condição física dos jogadores."Independentemente do resultado conseguido [na 1ª mão] vamos entrar focados, não temos nada conquistado. Sabemos os nossos objetivos, vamos para cima e tentar procurar a qualificação", disse ontem Lucas Veríssimo, que justificou o bom momento individual (um golo e uma assistência nos últimos dois jogos) com a maior adaptação à equipa e aos métodos do treinador.Depois de ter sido despedido do Benfica, pelo qual foi bicampeão, a 3 de janeiro de 2019, Rui Vitória regressa hoje à Luz pela primeira vez. E como vai ser recebido pelos adeptos? "Nem sequer penso muito nessas questões. Passámos aqui momentos muito bons e históricos para o Benfica. É normal que [os adeptos] queiram que a sua equipa ganhe. Não há muita razão para me receberem mal, antes pelo contrário", disse ontem Rui Vitória.Apesar da derrota na 1ª mão, o técnico do Spartak garante que nada está perdido: "Estamos num resultado desfavorável, tornou-se mais difícil para nós. Mas também sabemos que desistir não faz parte do nosso vocabulário. Não sou pessoa de virar a cara às dificuldades. Será difícil, frente a um bom adversário, mas vamos lutar por esta eliminatória."Questionado sobre as consequências de uma nova derrota - perdeu dois de três jogos oficiais - o português deixou um aviso: "Houve uma série de peripécias no clube nos últimos dias. Sou profissional, não sou de desistir ou abandonar. Essa questão nem se coloca. Tenho um contrato de dois anos. Gosto de estar na Rússia e no Spartak."