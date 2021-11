O Benfica recebe o Paços de Ferreira (20h45), no Estádio da Luz, num encontro da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. Estas são as escolhas de Jorge Jesus para o jogo.



ONZE DO BENFICA: Helton Leite; André Almeida, Vertonghen e Morato; Radonjic, Weigl, Gedson e Grimaldo; Everton, Rafa e Darwin

