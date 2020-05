Jorge Jesus com vida complicada no Flamengo

A vida para Jorge Jesus está complicada. O treinador ainda não sabe quando é que o Flamengo retomará os treinos e o receio instalou-se na estrutura do campeão do Brasil, depois da morte do icónico massagista Jorginho, em consequência da Covid-19, a que se junta o fato de oito funcionários ligados ao futebol testarem positivo ao novo coronavírus.O treinador português, que regressou ao Rio de Janeiro no dia 1 de maio (Dia do Trabalhador), depois de mais de um mês de férias forçadas em Portugal, mesmo consciente dos problemas gerados pela pandemia, estava longe de imaginar que a sua equipa, nesta altura, se encontrasse impedida de trabalhar nos relvados. O regresso nunca poderá acontecer antes de segunda-feira, pois o governo estadual estendeu até então as medidas de isolamento social, inviabilizando a retoma de treinos e competições.Jesus tem, naturalmente, outras preocupações, sendo a saúde a principal. A morte do massagista abalou muito os jogadores e, como se isso não bastasse, os oitos casos positivos registados nos testes de sexta-feira deixam-nos ainda mais apreensivos. E a situação agudiza-se pelo facto de não conhecerem os resultados dos exames a que se submeteram - em data posterior à dos funcionários infetados -, tal como a equipa técnica. Estão, por isso, com o coração nas mãos.O rol de problemas é mais vasto. O Flamengo despediu 62 funcionários, acertou reduzir os salários em 25% aos futebolistas durante dois meses, há dinheiro de patrocínios que não entra e, não se sabendo quando retorna a competição, o cenário tenderá a agravar-se.

Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24