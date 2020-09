O treinador do Benfica, Jorge Jesus, admitiu este sábado após o encontro com o Moreirense que Rúben Dias vai abandonar o clube.O técnico dos encarnados disse ainda que a confirmar-se a chegada de Otamendi é um bom substituto para o lugar do defesa português.Rúben Dias terá um príncipio de acordo com o Manchester City e o golo frente ao Moreirense poderá ter sido o último com a camisola das águias.