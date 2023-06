Jorge Jesus confirma: "Portugal está fora de hipótese"

"Não foi fácil para os adeptos do Fenerbahçe a minha saída", apontou.





O treinador português Jorge Jesus falou esta terça-feira aos jornalistas no Aeroporto Humberto Delgado e revelou que o futuro não passa por treinar nenhuma equipa portuguesa."Portugal está fora de hipótese", afirmou.Jesus confirmou a saída do Fenerbahçe e disse que a mesma não foi fácil para os adeptos. O técnico esteve uma época no clube turco e ganhou a Taça da Turquia."Foi uma época muito longa como nunca tinha havido. Passou-se muita coisa, tal como o sismo que foi uma tragédia enorme. Isso mudou os jogos", lembrou o treinador.