Jorge Jesus critica direção do Flamengo

Jorge Jesus criticou a direção do Flamengo por não saber tirar partido das recentes conquistas. O técnico referia-se ao que sucedeu, quinta-feira, dia do jogo com o Cerará (4-1), do Brasileirão."Esta equipa é campeã. E isto não pode ser –um campeão recebe uma tacinha e mais nada. Tem de haver marketing. Tem de haver outras coisas para colorir e abrilhantar este troféu, esta conquista", sublinhou o português, referindo-se à vitória do campeonato brasileiro. No entanto, Jesus diz que até compreende, porque os responsáveis do Flamengo "não estão habituados a ganhar".Agradecido aos jogadores e aos adeptos por acreditarem nas conquistas do ‘Fla’, Jesus, em declarações à, reconhece que "alguém me empurrou para a vitória". Quem? "Deus", confessa.Mas Jesus não ganha só dentro de campo. Horas depois do jogo com o Ceará estava a conquistar a simpatia de crianças com cancro, que visitou no hospital, no Rio de Janeiro. E, esta sexta-feira, em Lisboa, o Parlamento aprovou, por unanimidade, um voto de louvor pelos seus êxitos. O selecionador nacional, Fernando Santos, também foi louvado pelos deputados.