Jorge Jesus desconhece data de regresso ao Rio de Janeiro

Jorge Jesus ainda não sabe quando regressa ao Brasil para reiniciar os trabalhos no Flamengo, apurou o CM. Em causa está a situação que se vive no Rio de Janeiro com a Covid-19.

Inicialmente, o retorno aos treinos do campeão brasileiro estava agendado precisamente para esta terça-feira. Mas a decisão foi posteriormente alterada para o final do mês, depois de, internamente, responsáveis dos cariocas concluírem que o regresso a 21 de abril poderia pesar negativamente na imagem do clube face à situação de pandemia. O panorama, porém, para as contas dos rubro-negros, acabou por agudizar-se. Na sexta-feira, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que está infetado com Covid-19, reuniu-se com Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, dizendo-lhe claramente que, se a situação sanitária melhorar, os treinos poderão voltar, sim, no final de maio.

Jorge Jesus e a equipa técnica - exceto Mário Monteiro, que ficou no Brasil - permanecerão, assim e por tempo indeterminado, em Portugal. Têm apenas uma certeza: farão quarentena quando chegarem ao Brasil.



UEFA defende jogos à porta fechada

São cada vez mais claros os sinais de que as Ligas europeias vão avançar para a realização de jogos à porta fechada. Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, deixou antever esse cenário em entrevista ao jornal ‘Corriere della Sera’. "Há opções que permitem reatar as competições e completá-las de maneira a limitar o impacto da pandemia. É melhor jogar sem adeptos do que não haver jogos", disse. Também Fritz Keller, presidente da Federação Alemã de Futebol, defendeu esta terça-feira a conclusão da Bundesliga com jogos à porta fechada.