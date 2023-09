Jorge Jesus desmente rumores de saída do Al Hilal, classificando-os como "conversa de malucos"

O Al Hilal continua a não conseguir justificar os 353 milhões de euros investidos na equipa durante o verão. Depois de empatar (1-1) em casa frente aos uzbeques do Navbahor para a Liga dos Campeões asiática, o conjunto orientado por Jorge Jesus repetiu esta quinta-feira o resultado, desta feita em casa do Damac, uma das duas equipas que ainda não somou qualquer vitória na liga saudita.A pressão aumenta, naturalmente, para Jorge Jesus, que foi assobiado pelos adeptos do Al Hilal. A imprensa saudita garante mesmo que o clube já se prepara para demitir o técnico. Antes do jogo, surgiram rumores de que a direção do emblema de Riade reuniu-se com o empresário de JJ. À ‘ESPN’, Jesus desmentiu a notícia. "O Al Hilal está em 1º lugar no campeonato sem derrotas. Isso é conversa de malucos", disse o técnico antes de perder a liderança. Já após o empate desta quinta-feira, Jesus justificou o resultado com a fadiga: "Os meus jogadores estão cansados desta grande pressão que surge dos jogos consecutivos. Jogámos três partidas em seis dias."