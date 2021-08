Jorge Jesus diz que Benfica vai visitar PSV Eindhoven "com ideia vencedora"

O treinador Jorge Jesus disse esta segunda-feira que o Benfica vai disputar a segunda mão do 'play-off' da Liga dos Campeões de futebol com os holandeses do PSV Eindhoven "com uma ideia vencedora" e com confiança.

"Não deu tempo para preparar a equipa para o jogo. Deu tempo para corrigir os defeitos ou as virtudes da equipa no primeiro jogo, de forma teórica, nada na prática. Estamos conscientes de que vamos com uma ideia vencedora e isso também nos permite encarar o jogo com mais confiança", afirmou, em conferência de imprensa.

Na antevisão ao encontro de terça-feira, Jorge Jesus disse esperar "um segundo jogo difícil", perante um adversário "com muito talento e muito bons jogadores" e que, em alguns períodos do encontro, vai obrigar o Benfica "a correr muito atrás da bola", devido à qualidade posicional dos holandeses.