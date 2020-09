Jorge Jesus diz que Darwin ficou "deslumbrado" com Benfica: "Pediu-me nem que fossem 6 minutos para jogar"

Um dia depois de ter sido apresentado, Darwin Núñez estreou-se pelo Benfica e atuou cerca de 15 minutos diante do Rennes. À BTV, Jorge Jesus explicou por que motivo lançou o reforço uruguaio."O Darwin meti-o porque ele ficou deslumbrado com este cenário do Benfica e pediu 'míster, não treino há seis dias mas se me puseres nem seis minutos, para jogar no estádio...' disse que sim e meti-o não seis mas 15 minutos", contou o treinador.Jesus destacou ainda a juventude mas também qualidade dos reforços para esta época do Benfica. "A equipa vem trabalhando e melhorando. Os novos jogadores, quase todos na faixa dos 20 aos 25 anos, são jovens que serão o presente e o futuro do Benfica, e isto é muito importante. Agora dia 15 temos um jogo muito importante para a nação benfiquista", finalizou, referindo-se à partida com o PAOK para a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.