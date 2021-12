Jorge Jesus diz que "lenços brancos são novidade"

"Poderíamos fazer mais e estar em primeiro. Achávamos que tínhamos e temos capacidade. É para isso que trabalhamos, para fazer mais." Foi assim que Jorge Jesus reagiu este sábado aos quatro pontos de atraso no campeonato em relação aos rivais FC Porto e Sporting, na antevisão ao jogo deste domingo (18h00) com o Famalicão.Mesmo com a passagem aos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões assegurada, a continuidade de Jorge Jesus na Luz continua envolta em incertezas. "Se temo não jogar [a eliminatória]? O próximo jogo não sabemos com quem é. Não penso nisso. Na segunda-feira [data do sorteio], se estivermos todos juntos [Rui Costa, Rui Pedro Braz e Domingos Soares de Oliveira] e se calhar o Real Madrid, talvez digamos a mesma coisa: ‘Não poderia ter sido um sorteio mais favorável’. E eu vou dizer o mesmo: ‘Ah, mas vamos passar.’"Ainda sobre as declarações no final do jogo de quarta-feira com o Dínamo Kiev (que o Benfica venceu por 2-0), quando disse que Rui Costa e outros dirigentes ficaram a tremer com os adversários da fase de grupos, o técnico explicou que não tinha má intenção. "As vossas perguntas é que criam mal-estar. Desabafei, não com uma intenção negativa. Vou repetir: saíram Bayern e Barcelona. ‘Pior não podia acontecer’, foi o que dissemos. Quando disse tremer... estávamos a tremer era de frio, se calhar", ironizou.Apesar dos rumores de uma possível saída do Benfica antes do final da época, o treinador garante ter uma boa relação com o presidente, Rui Costa. "Todos os dias está no Seixal, conversa comigo, assiste aos treinos, almoça comigo muitas vezes. Temos uma ligação profissional, mas também de amizade. O que me interessa é a minha qualidade como treinador, a qualidade dos jogadores e da equipa. Mais nada me preocupa. Aquilo que eu já não digo há muito tempo: zero".Nos últimos dois jogos, houve adeptos do Benfica que mostraram lenços brancos a Jorge Jesus e o técnico admite que essa contestação não o deixa feliz. "Nunca estive habituado a isso, muito menos no Benfica. É uma novidade. Tenho de continuar a tentar que o Benfica ganhe. Não posso fazer nada em relação a coisas que não dependem de mim. Não fico feliz, não fico satisfeito.""Não joguei [no Benfica], mas entendia. Era uma equipa supercampeã", disse o brasileiro Gabriel Barbosa (Flamengo) sobre a passagem na Luz em 2017.O médio Gedson Fernandes deve deixar o Benfica no início do ano. O jogador, que não tem tido oportunidades na Luz, pode regressar ao Galatasaray.As duas derrotas seguidas na Liga e o 14º lugar com 10 pontos não deixam margem de manobra: o Famalicão recebe o Benfica e a conquista de pontos é uma urgência. "Respeitamos o Benfica, mas temos consciência que podemos fazer mais. Temos de lutar pelos três pontos", disse o técnico Ivo Vieira, que não pode contar com o Diogo Figueiras (lesionado) e David Tavares (castigado).