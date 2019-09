Jorge Jesus e seleção de Tite: "Aqui é mais importante jogar contra o Senegal e a Nigéria"

Jorge Jesus ficou muito agastado com a convocatória de Tite para os particulares que a seleção brasileira vai realizar com o Senegal e a Nigéria. Numa fase crucial do Brasileirão, o selecionador canarinho chamou Rodrigo Caio e Gabigol, sendo que o Flamengo ainda vai 'perder' Arrascaeta para o Uruguai."Vamos perder os dois convocados pelo Brasil e o Arrascaeta. Num momento muito complicado, decisivo para o campeonato... Não entendo muito bem isto até porque disseram que o Brasil ia convocar um jogador por clube, de modo a não interferir no trabalho das equipas", constou Jorge Jesus depois da vitória sobre o Cruzeiro."Se olharmos para a Argentina, vemos que houve o cuidado de não convocar nenhum jogador do Boca nem do River, que estão em competições importantes no futebol argentino. Mas aqui é mais importante jogar contra o Senegal e a Nigéria. É muito mais importante, mas financeiramente, pelos cachês que se pagam às seleções... Só que quem paga aos jogadores são os clubes e não a seleção. Acho que os clubes precisam de ter um pouco mais de força relativamente ao que é o seu produto, e o seu produto são os jogadores", avisou.Jorge Jesus mostrou-se feliz pelo sétimo triunfo seguido. "Não sabia que o Fla tinha estabelecido um recorde de vitórias. Se olharem para o meu currículo irão aperceber-se de que alcançar sete vitórias seguidas é muito pouco. Estou acostumado a conseguir mais", anotou o treinador luso.E prosseguiu, analisando a partida: "O Flamengo está motivado e fez um jogo competente. Esta vitória não deixa dúvidas. É importante, pois dá-nos esperança de atingir o objetivo. Chegámos ao topo, agora temos de defender a posição!"