“Jorge Jesus é um monstro”: treinador português é ídolo no Brasil

Jorge Jesus ‘incendiou’ esta segunda-feira as redes sociais, após a vitória histórica (2-0) do Flamengo em casa do Ath. Paranaense, onde não vencia em provas internas há 45 anos. "Esse cara é um monstro" e "O português mais amado do Brasil" foram algumas das expressões usadas para elogiar o técnico de 65 anos.Com a vitória em Curitiba, o ‘Mengão’ consolidou a liderança do campeonato brasileiro e segue com oito pontos de vantagem sobre o Palmeiras (2º). "Nem o tabu de 45 anos nem o VAR foram capazes de parar o ‘Fla’", escreveu o jornal ‘Extra’ na primeira página. Também o tabloide ‘Meia Hora’ titulou: "Furacão é o ‘Mengão’. O título está cada vez mais perto."As exibições do ‘Fla’ não têm passado despercebidas nem aos treinadores dos rivais. Mano Menezes, que sucedeu a Scolari no Palmeiras, considerou que a equipa de Jesus está "fora da curva". "Ele está a fazer algo diferente dos demais", disse. Também o argentino Jorge Sampaoli, treinador do Santos (3º), teceu elogios ao português. "A diferença deve-se ao rendimento de uma equipa que está a ganhar em todas as rodadas e custa-nos seguir esse ritmo. Não estamos a olhar para ninguém, queremos chegar o mais alto possível, mas o Flamengo está a ter um rendimento superlativo", referiu.Apesar da vitória, o jogo no terreno do Ath. Paranaense esteve envolto em polémica. Jorge Jesus arrasou a atuação do VAR, sobretudo por causa do penálti anulado ao Flamengo: "Esse senhor que tomou a decisão do VAR tem de ir para a casa de férias. Não pode passar impune. É como em todas as profissões, isto é para os melhores."