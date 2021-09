Jorge Jesus e Vieira em contacto permanente nas últimas semanas

Jorge Jesus e Luís Filipe Vieira têm estado em contacto permanente nas últimas semanas. O treinador do Benfica e o ex-presidente falam frequentemente ao telefone. Têm trocado opiniões sobre as primeiras semanas da nova época.sabe que a amizade que une Jorge Jesus e Luís Filipe Vieira se mantém inabalável. De resto, o técnico fez questão de, publicamente, dedicar algumas das vitórias que conseguiu ao ex-líder do clube da Luz.Fê-lo, por exemplo, depois de vencer o Spartak, na Rússia, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.Nas conversas mais recentes, asabe que um dos assuntos de conversa foi Ferro. O treinador disse a Luís Filipe Vieira que não conta com o central.Ficou desiludido pelo facto de o Benfica não ter conseguido mais um jogador para o eixo defensivo. Esse jogador era, como o próprio Jorge Jesus assumiu na passada sexta-feira, David Luiz.