Jorge Jesus está nos planos do Atlético Madrid para suceder a Diego Simeone. Segundo noticiou esta sexta-feira o catalão ‘Mundo Deportivo’, o clube de João Félix quer manter o treinador na próxima época, mas poderá ser o argentino a bater com a porta, terminando uma ligação de 11 épocas.





Jorge Jesus, sabe o, só planeia decidir o seu futuro em abril. Mas é certo que o Atlético encaixa no perfil que definiu para a sua próxima equipa: lutar por títulos e disputar a Champions. O técnico já recusou várias abordagens, da Arábia Saudita e do Brasil. Uma delas do Corinthians, que agora está a tentar contratar o também português Luís Castro.