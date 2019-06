Jorge Jesus estreia-se com vitória no Flamengo

Jorge Jesus estreou-se este sábado no comando do Flamengo com um triunfo (3-1) sobre o Madureira, equipa da quarta divisão brasileira, em jogo transmitido em exclusivo pelaO primeiro teste do técnico português ao leme do Flamengo começou da melhor maneira, com o médio Diego (ex-FC Porto) a abrir o marcador logo aos oito minutos, num remate poderoso de fora da área.No minuto 18, Vitinho fez o 2-0, num ‘tiro’ que bateu num adversário e enganou o guarda-redes do Madureira; o mesmo Vitinho apontou o 3-0, aos 75’, na área, a concluir um cruzamento de Berrío. O tento de honra do Madureira chegou pelos pés de Ygor Catatau, aos 87 minutos.Jesus optou por manter a equipa-base do Flamengo com apenas duas alterações forçadas. Vitinho, que foi o homem do jogo, jogou no lugar do lesionado Éverton Ribeiro, e Lucas Silva substituiu Cuellar que se encontrava ao serviço da seleção colombiana, de Carlos Queiroz, na Copa América, entretanto eliminada pelo Chile, nos penáltis."Há muita coisa para corrigir e melhorar, mas é bom saber que nos estamos a identificar cada vez mais com a equipa. Juntos vamos conseguir atingir os nossos objetivos", disse Jesus, no final da partida. O primeiro teste de fogo do técnico é em casa do Athletico Paranaense, para os ‘quartos’ da Taça do Brasil, no dia 10 de julho.