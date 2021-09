Rafa Silva é um dos jogadores mais importantes na atual dinâmica do Benfica. Jorge Jesus sabe-o e quer protegê-lo para o embate da próxima quarta-feira com o Barcelona para Champions, apurou o Correio da Manhã.O extremo de 28 anos vai ser titular, salvo algum imprevisto, no encontro deste sábado em Guimarães, mas o técnico pensa retirá-lo do jogo antes do apito final, se o resultado assim o permitir.