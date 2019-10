Jorge Jesus: "Foi uma vitória com estrelinha de campeão"

Jorge Jesus estava radiante no final do jogo com o Fortaleza. O Flamengo empreendeu a reviravolta e regressou ao Rio de Janeiro com mais três pontos na bagagem, depois de marcar nos últimos minutos da partida."Na primeira parte não foi um jogo ao nível do que estamos habituados a fazer. Fizemos alterações para ver se as coisas melhoravam, fiz mudanças táticas. Ao intervalo modifiquei e as coisas melhoraram. Fizemos por ganhar. Depois do empate, tivemos a melhor parte. Foi uma vitória com estrelinha de campeão", constatou o técnico português.No próximo domingo a equipa disputa o clássico com o Fluminense, mas Jesus não pensou em poupar jogadores. "A minha cultura não é essa e os jogadores provam-no de domingo a domingo. Descansar? Isso não existe. Vamos descansar nos dias que temos disponíveis. Quinta, sexta, sábado... Domingo é para correr. Se tivermos jogadores com sinais de lesão, aí é outra coisa."As decisões do VAR têm estado na ordem do dia, mas Jesus garante que o Flamengo não ganhou por causa do disso. "Empatámos com uma decisão do VAR e sofremos 1-0 com uma decisão do VAR."