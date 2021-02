Jorge Jesus, treinador do Benfica, está com uma infeção respiratória devido à Covid-19. Segundo um comunicado do Benfica, Jesus apresenta uma "melhoria clínica significativa".O treinador encontra-se em repouso em casa e é acompanhado pelo departamento médico do clube e pelo corpo clínico do Hospital da Luz.Jorge Jesus não estará presente no jogo de amanhã frente ao Vitória SC, no Estádio da Luz, mas "deverá regressar às suas rotinas habituais de trabalho na próxima semana".