Jorge Jesus quer ter o francês Steven Nzonzi no plantel do Benfica em 2021/2022 e nem os três milhões de euros de ordenado líquido anual que o médio ganha fazem diminuir esse desejo.O jogador, de 32 anos, está no topo da lista do técnico para reforçar o meio-campo defensivo. Ao que o CM apurou, Jesus terá mesmo dado indicações à estrutura diretiva para forçar a contratação do internacional ...