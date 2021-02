Jorge Jesus já está melhor, apurou o CM junto de amigos do treinador do Benfica, que se encontra em casa a recuperar da Covid-19. Face à evolução do seu estado clínico, o técnico, de 66 anos, “sente-se mais animado” e, por isso, “pensa cada vez mais” no jogo desta segunda-feira à noite em Alvalade, revela uma das nossas fontes.