O clube brasileiro está a apostar tudo até à última hora para contratar Jorge Jesus. O vice-presidente para o futebol, Marcos Braz, reuniu-se esta segunda-feira com Bruno Macedo, empresário do treinador, num restaurante em Lisboa. À saída, o dirigente do Flamengo não revelou o conteúdo da reunião, mas disse em exclusivo ao Correio da Manhã que o treinador ainda é a opção natural: “Muito provavelmente vou tomar café com o Jorge Jesus até ir embora, tal como sempre tomei. Ele agora tem jogos importantes aqui e está focado.”

Jorge Jesus já terá dito sim ao Flamengo.A notícia é avançada pelo UOL Esporte, que garante que a saída do treinador do Benfica depende de um acordo com o clube.JJ tem contrato com os encarnados até junho de 2022.