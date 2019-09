Jorge Jesus leva azeite português para o Brasil

O Clube de Regatas do Flamengo, treinado atualmente pelo português Jorge Jesus, fechou um contrato de patrocínio com uma marca de azeite portuguesa. A parceria, a decorrer nesta temporada, até ao fim de 2019, foi feita com a empresa Azeite Royal.

De acordo com um comunicado oficial do clube Rubro-Negro, o logo da empresa vai ser estampado no centro da camisola dos jogadores do Flamengo e também nas costas da t-shirt das jogadoras da equipa feminina Marinha.

A marca em causa trata-se de uma empresa fundada em 1980 em Portugal, que iniciou recentemente atividade no Brasil.

Maurício Portela, director-executivo de marketing do Flamengo celebrou a parceria e afirmou que o clube está muito feliz por "contar com mais um parceiro na caminhada para tornar o Flamengo ainda mais forte".

Eduardo Giraldes, dono da marca portuguesa escolhida, afirmou estar muito feliz com esta parceria. O "Flamengo é mais do que uma paixão nacional, é uma paixão mundial", acrescentou referindo que esta ligação fará com que o clube dê uma "enorme visibilidade" à marca.