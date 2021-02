Jorge Jesus: "Liga Europa não é tábua de salvação"

"Liga Europa? Não é tábua de salvação. Faz parte de um projeto da equipa", disse esta quarta-feira Jorge Jesus quando foi questionado sobre se a possibilidade de conquistar a Liga Europa poderia minimizar a provável perda do campeonato, o principal objetivo do Benfica para a temporada.Na antevisão ao jogo de hoje com o Arsenal, da 1ª mão dos 16 avos da Liga Europa, o técnico elogiou os britânicos: "É um adversário com um patamar alto no futebol inglês, mas nós também sabemos o valor que temos e vamos querer surpreender o Arsenal. Vai ser importante que a equipa esteja bem estruturada defensivamente para poder anular os dois jogadores da frente, Aubameyang e Lacazette, individualmente muito fortes." Tal comoavançou esta quarta-feira, Jesus está mesmo a pondera usar uma defesa a três (com a inclusão de Lucas Veríssimo) de forma a ter mais consistência e evitar os ataques dos gunners. "Poderemos não ser uma equipa com muitos avançados, pois sabemos que o Arsenal tem um ataque muito poderoso, com muita qualidade individual. Por isso, temos de encontrar um equilíbrio. Mas se pensarmos só em termos defensivos não chega, temos de ter capacidade de ‘agredir’ o adversário", frisou.O facto de o encontro se realizar em Roma e não no Estádio da Luz – devido às restrições sanitárias impostas pelo governo britânico, que obriga quem viaja de Portugal para o Reino Unido a fazer um período de quarenta – não vai, segundo Jesus, "mudar a ideia de jogo". "Os golos fora têm muita influência em caso de empate", justificou. A segunda mão também se disputa em campo neutro (Atenas).Jesus admitiu ainda que a partir desta fase, e face às equipas em prova, a Liga Europa assemelha-se à Liga dos Campeões: "É como se fosse. Há equipas com mais capacidade do que algumas que estão na Champions. Vamos encontrar um adversário com objetivos nesta competição, mas queremos dividir a eliminatória e acreditamos que temos essa capacidade.""O Arsenal pode ser considerado favorito, mas não devemos olhar para o Benfica como uma equipa que não vai lutar pelo resultado ou que não quer passar à próxima fase, disse ontem Rafa, lamentando o facto de estar a falhar muitas chances de golo: "Se calhar, não concretizo tantas oportunidades quanto queria, mas trabalho para melhorar esse aspeto e é só isso que posso fazer.""As pessoas pensam que me conhecem, mas vão ver quem sou. Sabia que tinha mais para dar e o Benfica e a Liga Europa são a oportunidade perfeita para isso. Antes, estava mais preocupado em marcar golos e fazer assistências, não tanto em fazer desarmes", disse Taarabt ao site da UEFA."Vai ser uma eliminatória diferente. Disputada fora dos estádios habituais, ou seja, em Lisboa e em Inglaterra. Tenho a certeza de que vamos defrontar uma equipa forte do Benfica. Vamos preparar-nos para vencer. Vai ser um jogo especial", salientou Cédric, defesa português do Arsenal.