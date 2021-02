Jorge Jesus melhora da Covid-19

Jorge Jesus está bastante melhor da Covid-19, avança esta quarta-feira a CMTV.O técnico do Benfica Já não tem febre há dois dias e tem melhorado os sintomas.Continua, no entanto, sem existir uma data para que o técnico volte ao banco do Benfica, sendo possível que isso aconteça já na sexta-feira, na receção ao Vitória de Guimarães.Vai ser feita, no dia do jogo, uma nova avaliação do estado de saúde de Jorge Jesus.O técnico, de 66 anos, testou positivo à Covid-19 na semana passada e falhou os últimos dois encontros do Benfica.