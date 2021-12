Jorge Jesus minimiza ausências de Coates e Palhinha e assume importância do dérbi

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, relativizou hoje a ausência de Coates e Palhinha no Sporting, e assumiu que o dérbi da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, na sexta-feira, é importante "para os jogos seguintes".

Em conferência de imprensa, o técnico benfiquista fez questão de dizer que, se os 'leões' estarão privados do central uruguaio, infetado com o coronavírus, e do médio luso, lesionado, nas próximas semanas, o Benfica não poderá contar com Lucas Veríssimo até final da temporada.

"Conheço-os bem, mas têm outros jogadores. O Coates, por exemplo, vai estar 15 ou 20 dias sem jogar. Nós temos o Lucas Veríssimo que vai estar um ano todo sem jogar. Não me interessa quem possa jogar no Sporting ou quem não possa jogar no Benfica. O importante é quem teremos para lançar no jogo", começou por dizer Jorge Jesus.