Jorge Jesus na mira do futebol chinês em 2020

De acordo com o jornalista Jorge Nicola, da rede televisiva norte-americana ESPN, três clubes chineses já manifestaram interesse no técnico, mas apenas um se chegou à frente e fez uma proposta. Segundo o comentador, Jesus tem em cima da mesa uma proposta

acima do salário do técnico no clube carioca.



Jesus ainda não revelou por onde passará o seu futuro, optando por aproveitar o bom momento que vive agora.



Jorge Jesus tornou-se um verdadeiro fenómeno após este domingo, no espaço de 24 horas, ter conquistado pelo Flamengo a Taça Libertadores e ter-se sagrado campeão do Brasileirão num marco histórico.As conquistas chamaram a atenção mundial e já há indicações de que o português possa ser 'roubado' em 2020, quando acabar contrato, do Flamengo para o futebol chinês.