Jorge Jesus já comunicou que não vai aceitar a proposta de renovação do Fenerbahçe, mas quer despedir-se com a conquista da Taça da Turquia, numa final agendada para domingo com o Basaksehir.



O treinador português, sabe o CM, agradeceu o esforço e a vontade demonstrada pelo dono do Fenerbahçe, Ali Koç, para a proposta de renovação, mas o técnico pretende outros desafios.









