Jorge Jesus desconhece o interesse do Al-Nassr, equipa da Arábia Saudita, na sua contratação, apesar das notícias ontem veiculadas de que já existiria um acordo.Segundo o Correio da Manhã apurou junto de fonte próxima do treinador, não houve qualquer contacto e Jesus até terá ficado surpreendido com essas notícias que davam contam de um regresso à Arábia Saudita (já treinou o Al Hilal), onde iria ganhar 10 milhões de euros por temporada.