“Os jogadores mereceram, taticamente foram espetaculares. Fizemos tudo o que tínhamos montado como estratégia. Adivinhava que o Spartak ia jogar em 4x3x3 e, como tal, preparámo-nos bem para este jogo”, disse Jorge Jesus, após o termo do encontro do Benfica com o Spartak Moscovo.









“Não posso esquecer uma pessoa que foi muito importante para mim, no regresso ao Benfica, e também na primeira vez que estive no clube. Parte desta vitória é para Luís Filipe Vieira. É meu amigo e continuará sempre a ser meu amigo”, acrescentou o técnico do Benfica.

Jorge Jesus queixou-se ainda da arbitragem. “Tínhamos de sair daqui com um 5-1. Houve dois lances de penálti em que parecia que se estava a jogar andebol dentro da área do Spartak. Mas como não havia VAR...”