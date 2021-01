Jorge Jesus: "Precisamos de outros jogadores prontos a competir”

"O Benfica anda a jogar de três em três dias, precisamos de outros jogadores prontos a competir", afirmou esta segunda-feira Jorge Jesus, na antevisão à visita de hoje (21h15) ao Estrela da Amadora para os oitavos de final da Taça de Portugal. O treinador, como oantecipou, admite mudanças na equipa: "A defesa é um setor que estou a pensar mudar. Podem não ser só os dois centrais, pode ser só um. Este jogo começa um ciclo de muitos jogos e vamos mexer em relação ao Tondela em alguns jogadores."Jesus admitiu, ainda que apenas indiretamente, que a proximidade face ao clássico com o FC Porto, para a Liga, na sexta-feira - menos de 72 horas depois da partida de hoje na Reboleira -, vai afetar as suas escolhas: "[O calendário] condiciona sempre. Isso não quer dizer que as escolhas sejam privilegiadas, mas claro que se pensa nos adversários mais fortes."Gonçalo Ramos é um dos jogadores que terá uma ‘chance’ - "vai ser convocado e terá uma oportunidade" - , mas Gabriel e Cervi, que ontem fizeram o primeiro treino após recuperarem da infeção por Covid, terão que esperar: "Não têm condições físicas ou psicológicas para fazerem parte deste jogo. A Covid é uma doença que afeta toda a gente, incluindo os jogadores de futebol. Eles também ficam doentes, não são super-homens." O técnico destacou ainda que a pandemia afeta o espírito de grupo.Questionado sobre como era voltar ao Estrela da Amadora e que balanço fazia da carreira vinte anos depois, Jorge Jesus fez uma confissão: "Quando começamos a treinar temos sempre as nossas ambições, o treinador tem de acreditar no seu trabalho. Conquistei coisas que achava não ser possível, mas não conquistei coisas que pensava poder conquistar." O técnico do Benfica conhece "bem" o Estrela de o "ver jogar na televisão".O futebol e as equipas têm sido um exemplo do que é testar, de ajudar a combater a Covid. Eu continuava sempre. Há uma segurança total em relação às equipas, mas há que respeitar as decisões que a DGS tomar", disse ontem Jorge Jesus.