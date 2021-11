Jorge Jesus preparado para o pior em Munique

"Este Bayern tem vindo a ser construído ao longo de três anos com uma matriz muito própria, mesmo mudando de treinador. Tem jogadores que te tiram da frente com facilidade no um para um. Estamos preparados, mas sabemos que não é este jogo que nos vai dar a classificação." As palavras de Jorge Jesus deixam antever que o técnico está consciente das dificuldades que o Benfica vai passar esta noite em Munique, na 4ª jornada do grupo E da Champions.Após a goleada (0- 4) há duas semanas na Luz, as equipas voltam a enfrentar-se. Mas o técnico pensa mais à frente: "Não é este jogo que vai resolver alguma coisa. Vai ser o jogo em Camp Nou, com o Barcelona, e depois em casa com o Dínamo Kiev, além do jogo entre Barcelona e Kiev. O Bayern é muito poderoso, tem qualidade superior em relação à maior parte das equipas. Vai-nos obrigar a defender muito, criar cenários de jogo com que até agora não fomos confrontados." Para o jogo contra o colosso alemão, Jesus espera que a equipa "tenha sempre ajudas e que não se desorganize muito".Sobre as palavras de Rui Costa após o 1-1 com o Estoril, nas quais o presidente do clube disse que tinha de se perceber "como se perderam 5 pontos em 3 jogos", Jesus desvaloriza: "É conforme quiserem pintar o quadro. Numa palavra põem a intenção que quiserem. O presidente fala todos os dias com o treinador sobre a valorização do futebol do Benfica. O pensamento do presidente é o pensamento do treinador. Em 30 pontos perdemos 5. Não éramos campeões à 8ª jornada e não perdemos o foco por estar a um ponto do primeiro lugar.""É um jogo difícil, mas temos de ter sempre confiança no que vamos fazer. Sabemos que temos de fazer um grande jogo", afirmou o presidente Rui Costa, no aeroporto de Lisboa, antes da partida do Benfica rumo a Munique.Depois do empate com o Estoril no sábado para a Liga (1-1), que retirou a possibilidade de regressar à liderança do campeonato, o ambiente na comitiva encarnada não era dos melhores. Jogadores e dirigentes surgiram com rostos fechados (visível apesar do uso das máscaras faciais) e sem o habitual apoio dos adeptos nas partidas para os jogos europeus. Aliás, os atletas praticamente não pararam para os habituais autógrafos e fotografias com os fãs.Mais tarde, a chegada a Munique também foi bem tranquila e sem euforias. A equipa chegou perto das 21h00 locais (menos uma hora em Lisboa).À espera da comitiva encarnada estava um clima chuvoso e frio: cerca de cinco graus centígrados, os mesmos que são esperados hoje à hora do jogo, num estádio que deverá contar com casa cheia: 75 mil lugares ocupados. Em caso de vitória, o Bayern garante desde logo presença nos oitavos de final da prova."O Bayern Munique pode ser parado, sim", disse esta segunda-feira o defesa Jan Vertonghen, que não esquece os bons momentos que a equipa teve no jogo com os alemães na Luz. "Fizemos coisas boas no primeiro jogo e temos de lembrar-nos disso. Mas sabemos que temos de estar no nosso melhor nível para pontuar", salientou o belga.O central voltou a lembrar a perda de pontos com o Estoril no último fim de semana e reconhece que os jogadores ficaram muito "desapontados". Ainda assim, acredita que a equipa vai dar boa resposta em Munique: "Vamos tentar fazer um grande jogo."Jorge Jesus revelou que Radonjic não será titular com o Bayern: "Em princípio, não. Falamos de jogadores diferentes e é preciso saber defender melhor... Em princípio, não." Diogo Gonçalves deve ser o eleito.André Almeida, Lazaro, Taarabt, Rodrigo Pinho e Seferovic continuam lesionados. O suíço é aquele que tem a recuperação mais avançada. Gil Dias também está lesionado, mas não está inscrito na Champions."O Benfica está a demonstrar neste grupo ser mais forte, mais competitivo, do que o Barcelona", disse esta segunda-feira o romeno Mircea Lucescu, treinador do Dínamo de Kiev, na antevisão da receção ao Barcelona.